شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يشكو حكام مباراتي مازيمبي وشباب بلوزداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ضد تقدم ضد الحكم المغربي سمير القزاز الذي أدار مباراة الفريق أمام مازيمبي، وانتهت بالتعادل السلبي وأرفق مسؤولى الهلال السوداني شكواهم بشكوي أخرى ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداي الذي أدار مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتضمنت شكوى الهلال السوداني حسب الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الحكمين تحاملا على الهلال بشكل فج وتسببا في ضياع الفوز في المباراتين بسبب قراراتهم العكسية لصالح المنافس، وطالب مسؤولي الهلال السوداني الكاف بضرورة مراعاة ظروف فريقهم في تعيين حكام أكفاء لمباريات الهلال السوداني.

ويحتل الهلال السوداني المركز الثاني في المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا بنقطتين بنفس رصيد أندية مازيمبي الكونغولى وشباب بلوزداد الجزائري، بينما يحتل صدارة المجموعة فريق صن داونز الجنوب افريقيى بـ9 نقاط بعد فوزه في الثلاث جولات التي خاضهم في دوري المجموعات.