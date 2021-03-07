شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية ضمك تشعل الخلافات داخل الأهلى السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت أجواء الغضب والخلافات داخل نادي الأهلى السعودي عقب الخسارة امام ضمك 3/1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشنت إدارة النادي هجوما حادا على الجهاز الفني بسبب الهزيمة الكبيرة أمام ضمك الذي يحتل المركز قبل الأخير من جدول مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

من جانبة برر فلادان المدير الفني لأهلى جدة الهزيمة قائلا: كان في مقدورنا الفوز والتقدم خطوة كبيرة نحو المنافسة على لقب الدوري السعودي، وتابع في تصريحات تلفزيونية: «للأسف، المباراة كانت صورة طبق الأصل من المواجهات السابقة والفريق كان بإمكانه إنهاءها من خلال الفرص التي أتيحت لكننا أضعناها جميعا».

وتابع: «بعد تسجيل ضمك لهدف التعادل، تغير مجرى المباراة، وتفككت الخطوط واستقبلنا الهدف الثاني، وحاولت إصلاح الخلل دون فائدة».

وأتم: «هذه المرة الأولى في حياتي، التي أمر فيها بهذه السلسة السلبية، سواء كمدرب أو لاعب».

ويحتل الشباب السعودي صدارة الترتيب بـ45 نقطة رغم تعادلة الاخير أمام القادسية فيما يحتل الهلال المركز الثاني بـ42 ننقطة ويأتي الاتحاد ثالث ترتيب الجدول السعودي بـ38 نقطة بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.