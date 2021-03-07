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ميسي يشارك فى انتخابات برشلونة (صورة)

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسبانى مقر صناديق الاقتراع للمشاركة فى انتخابات النادى لاختيار رئيس جديد يقود البارسا خلال الفنترة المقبلة.

وانطلقت صباح اليوم، الأحد، الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة الإسباني، من أجل اختيار رئيس جديد لتولي المسئولية خلفاً للإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى برشلونة على موقع تويتر لحظة وصل ميسى بصحبه نجله وسط اهتمام اعلامى كبير بمشاركة البرغوث فى الانتخابات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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