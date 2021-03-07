شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يواجه وست بروميتش في الدوري الإنجليزي اليوم.. التشكيل والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه وست بروميتش نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية ظهرًا على ملعب ذا هاوثورنس، وتذاع عبر قناة بين سبورتس 1.

التشكيل الرسمي للمباراة:

يدخل وست بروميتش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جونستون

خط الدفاع: فورلونج – أوشي – بارتلي – تاونزيد

خط الوسط: يوكويلو

خط الهجوم: بيريرا – كاراجير – مايتلاند – فيليبس – ديان

بينما يخوض نيوكاسل يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: كرافث – لاسيليس – كلارك – دوميت

خط الوسط: هيندريك – شيلفي – هايدن

خط الهجوم: ويلوك – جولاينتون- فريزر

ويحتل نيوكاسل يونايد المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 26 نقطة، بينما وست بروميتش في المركز الـ19 برصيد 17 نقطة فقط.