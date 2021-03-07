شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار هشام إبراهيم، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك حقيقة التعاقد مع مدير فني محلي، وإقالة البرتغالي جايمي باتشيكو من القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «المدير الفني المحلي غير مطروح تمامًا على طاولة اللجنة الثلاثية، نملك لاعبين ونجوم كبار ونسعي لاستعادة مكانة الفريق مرة أخرى».

تعقد اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، اجتماع هام في الساعة الخامسة مساء اليوم، لتحديد مصير البرتغالي جايمي باتشيكو.

وعلمت «المصري اليوم»، أن اللجنة الثلاثية بالقلعة البيضاء ستعقد اجتماع اليوم، بعد الهزيمة الموجعة التي تلقاها الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، فيما يتصدر الترجي التونسي الترتيب برصيد 7 نقاط، ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بـ5 نقاط.