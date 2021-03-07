شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلن استبعاد كهربا من معسكر المنتخب.. ويشيد بأداء مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي من معسكر منتخب مصر المقبل على خلفية أزمته الاخيرة في النادي، كما علق على المستوى الذي يقدمه مصطفى محمد مهاجم الزمالك المُعار لصفوف نادي جالاتا سراي التركي مؤخراً.

وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية: «إيقاف محمود كهربا في النادي الأهلي سيؤدي بالطبع إلى استبعاده من معسكر منتخب مصر في مارس».

وأضاف: «قرار الأهلي بإيقاف كهربا هو قرار تربوي ونتضامن مع قرارات الأندية في مثل هذه الحالات وبالتالي اللاعب لن يتواجد في معسكر المنتخب المقبل».

وواصل: «مصطفى من أفضل مهاجمي الكرة المصرية حالياً، وتصريحاتي عنه قام البعض بتحريفها أو فهمها بشكل خاطئ».

تابع: «إن مصطفى محمد تطور كثيراً في الفترة الأخيرة ويقدم مستويات فنية مميزة في الدوري التركي».

وأنهى تصريحاته: «مصطفى من أفضل مهاجمي الكرة المصرية حالياً، وتصريحاتي عنه قام البعض بتحريفها أو فهمها بشكل خاطئ».

ويستعد منتخب مصر الأول لخوض مباراتي كينا وجزر القمر يومي 22 و25 من مارس الجاري بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

وعقد حسام البدري، اجتماعا مع محمد بركات، مدير المنتخب، في مقر الاتحاد، الأربعاء الماضي،عرضا بعده إجراءات سير المعسكر المغلق ومتابعة الاستعدادات الخاصة برحلة الفريق إلى نيروبي على اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، برئاسة أحمد مجاهد، وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي ٢٥ و٢٩ مارس الحالي ضمن الجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، حيث يتوجه إلى كينيا على متن طائرة خاصة لتوفير كل سبل الدعم والراحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لجميع أفراد البعثة.

وكان المدير الفني قد تابع كافة الجهود المبذولة من قبل الجهاز الإداري، بقيادة محمد بركات، ومعه مينا سامح وعلي محمد على وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها بتوفير ملاعب التدريب التي سيخوض عليها المنتخب مرانه خلال فترة تواجده في كينيا واختيار فندق الإقامة بالقرب من ملعب المباراة، والتأكد من عزل البعثة في طابق بعيد عن أي نزلاء وأيضا مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

كما عرض مدير المنتخب، في حضور الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب الفريق، نتائج الجولة الاستكشافية التي قام بها إداري الفريق مينا سامح بالسفر إلى كينيا لتفقد كل الأمور والعمل على إتمام كل احتياجات المنتخب، والتي سبق وحددها حسام البدري في آخر اجتماع له مع أعضاء جهازه الفني.

كما تطرق الاجتماع إلى تحديد برنامج الفريق التدريبي، خلال معسكر الفريق الممتد عقب العودة من رحلة كينيا لمواصلة الاستعداد لمواجهة جزر القمر يوم ٢٩.

وبحث الكابتن حسام البدري موقف اللاعبين المحترفين، لاسيما أن أغلبهم لديهم ارتباطات يومي ٢٠ و٢١ مارس، وهو ما يصعب فرصة انضمامهم ببداية معسكر الفريق، والذي من المحتمل أن يبدأ يوم ٢٠ من الشهر الجاري، حيث سينضم المحترفون في بداية رحلة سفر الفريق إلى كينيا.