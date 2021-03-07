شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رضوان جيد اعتذر للاعبي الأهلي بعد نهاية مباراة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، إن الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، توجه للاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي واعتذر لهم.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية: «بعد تأكد رضوان جيد من عدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبها ضد عمرو السولية لمصلحة فيتا كلوب ومراجعته للعبة قام بالإعتذار للاعبي الأهلي بعد المباراة».

وكان التعادل الإيجابي قد أنهى مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي بملعب القاهرة الدولي مساء السبت، بمنافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في مباراة أهدر خلالها حامل اللقب عدد لا حصر له من الفرص السهلة.

وأثار المغربي روضان جيد الجدل باحتساب ركلة جزاء ضد الأهلي لا أساس لها من الصحة حسب رأي خبراء التحكيم وبناء على الإعادة التي أوضحت سقوط لاعب الفريق الكونغولي دون وجود أي تلامس ضده.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بمجموعته برصيد 4 نقاط، حيث يواجه فيتا في الكونغو بلقاء الجولة الرابعة في السادس عشر من مارس الجاري.