شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم ليفربول الإنجليزي: مواجهة فولهام صعبة.. يقاتل من أجل البقاء في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه ليفربول نظيره فولهام اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتوقع ديوجو جوتا مهاجم ليفربول أن المباراة ستكون صعبة ضد فولهام، خاصة أن فريق الريدز يعيش فترة عدم استقرار ورجوع في المستوى.

وقال جوتا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول أنه يعتقد أن فولهام يمر بفترة جيدة رغم خسارته أمام توتنهام يوم الخميس الماضي بنتيجة (1-0).

وأكد: فولهام لا يستقبل الكثير من الأهداف، فهم يدافعون بشكل جيد كما أنهم يقاتلون من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي والحفاظ على تقدمهم.

واختتم: أمامنا مشوار طويل في الدوري ونحتاج إلى تجميع النقاط طوال الرحلة، وتحقيق الفوز سيكون مهمًا جدًا لفريق خلال هذا الفترة

وكان جوتا غائبًا عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة، وعاد للظهور أول مرة عام 2021 في مباراة ليفربول وتشيلسي يوم الخميس الماضي والتي انتهت بفوز الأخير (1-0).

وتقام مباراة اليوم على ملعب الأنفليد في تمام الرابعة عصرًا، ومن المتوقع أن يقوم النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الانجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.