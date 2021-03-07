شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض سقط في الهزيمة بثلاثية أمام الترجي بسبب غياب التركيز قبل بداية اللقاء وأن جايمي باتشيكو مدرب الفريق يتحمل جزءاً من المسئولية بالإضافة إلى مسئولية اللاعبين.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية: «الجميع يتحمل المسئولية في حالة الهزيمة جزء على اللاعبين وجزء على المدرب، الوضع السئ فتح الباب للكثير من الكلام، وبن شرقي كرر انفعاله أكثر من مرة بعد التغيير».

وأضاف: «هناك بعض التسيب في الملعب، ولا يوجد قائد قادر على جمع اللاعبين داخل الملعب، وطارق حامد لا يمكنه القيام بالمسئولية وحده».