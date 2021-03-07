شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لاتحاد جدة قبل مواجهة الشباب في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مفاجأة سارة تنتظر جماهير الاتحاد في المباراة القادمة أمام الشباب، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت الصحيفة، استعادة المهاجم الرأس أخضري جاري روديجيز جاهزيته وأصبح من المتوقع أن تشهد مباراة الشباب عودته لقائمة الفريق بعد غياب طويل.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة، بينما يتصدر الشباب المسابقة بـ 45 نقطة.