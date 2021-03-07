شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لقمة مانشستر يونايتد أمام السيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب الاتحاد، لمتابعة واحدة من أقوي المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يواجه مانشستر يونايتد نظيره السيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ مان سيتي المباراة بتشكيل متوقع مكون من:

في حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر- روبن دياز- جون ستونز- جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان – رودريجو- كيفن دي بروين

في الهجوم: فيل فودين- رحيم ستيرلينج- برناردو سيلفا

فيما تمثل تشكيل مان يونايتد في الآتي:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو- هاري ماجوير- فيكتور لينديلوف- آرون وان بيسكا

خط الوسط: سكوت ماكتومناي – فريد- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد- إدينسون كافاني- دانيال جيمس