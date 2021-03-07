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التشكيل المتوقع لقمة مانشستر يونايتد أمام السيتي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب الاتحاد، لمتابعة واحدة من أقوي المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يواجه مانشستر يونايتد نظيره السيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة .

ومن المتوقع أن يبدأ مان سيتي المباراة بتشكيل متوقع مكون من:

في حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر- روبن دياز- جون ستونز- جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان – رودريجو- كيفن دي بروين

في الهجوم: فيل فودين- رحيم ستيرلينج- برناردو سيلفا

فيما تمثل تشكيل مان يونايتد في الآتي:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو- هاري ماجوير- فيكتور لينديلوف- آرون وان بيسكا

خط الوسط: سكوت ماكتومناي – فريد- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد- إدينسون كافاني- دانيال جيمس

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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