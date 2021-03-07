انخفاض القيمة السوقية لـ محمد صلاح في الـ"فانتازي"

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الحساب الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، هبوط سعر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومنتخبنا الوطني داخل اللعب.

ونشر الحساب عبر موقع "تويتر" أبرز اللاعبين الذين انخفضت قيمتهم والذي يأتي على رأسهم محمد صلاح، والذي أصبح سعره 12.5 مليون استرليني.

وأصبح برونو فرنانديز، سعره 11.5 مليون استرليني وهيرفي بارنيز 6.8 مليون استرلييني وجارود بوين 5.9 مليون استرليني وبن مي 5 مليون استرليني ودوجلاس لويز 4.8 مليون استرليني.

ويستعد صلاح، لمواجهة فولهام مع فريقه اليوم الأحد في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الريدز، بقيادة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق إلى مصالحة الجمهور، عقب السقوط أمام تشيلسي في المباراة الأخيرة في الدوري بهدف نظيف.