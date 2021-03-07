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انخفاض القيمة السوقية لـ محمد صلاح في الـ"فانتازي"

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الشارقة - اميمة ياسر -  

 

كشف الحساب الرسمي لفانتازي ، هبوط سعر محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، ومنتخبنا الوطني داخل اللعب.

ونشر الحساب عبر موقع "تويتر" أبرز اللاعبين الذين انخفضت قيمتهم والذي يأتي على رأسهم محمد صلاح، والذي أصبح سعره 12.5 مليون استرليني.

وأصبح برونو فرنانديز، سعره 11.5 مليون استرليني وهيرفي بارنيز 6.8 مليون استرلييني وجارود بوين 5.9 مليون استرليني وبن مي 5 مليون استرليني ودوجلاس لويز 4.8 مليون استرليني.

ويستعد صلاح، لمواجهة فولهام مع فريقه اليوم الأحد  في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الريدز، بقيادة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق إلى مصالحة الجمهور، عقب السقوط أمام في المباراة الأخيرة في الدوري بهدف نظيف.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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