يطالب جمهوره بالدعاء.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رضا عبد العال بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر الكابتن رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلى ومنتخب مصر السابق، صورًا جديدة له من داخل المستشفى بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح، وتركيب قسطرة فى القلب، خلال الأيام الماضية.

وظهر رضا عبد العال فى الصور الجديدة من على سرير المستشفى، بعد استعادة وعية بعد العملية، حيث تبدو حالته الصحية أفضل، وعلق على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "ربى إنى مسنى الضر وأنت أرحم الرحمين.. أسالكم الدعاء".

يشار إلى أن رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلى والكرة المصرية السابق، كان قد نشر قبل خضوعه لعملية القلب المفتوح، وتركيب قسطرة في القلب، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، داخل المستشفى، وعلق عليها: "اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفينى وتمدنى بالصحة والعافية"، وطالب متابعيه بالدعاء له.