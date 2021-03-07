شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: فرحان لمروان محسن بعد هدف فيتا كلوب.. ومباراة العودة مش مستحيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن الآراء التى ظهرت عقب مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدور المجموعات، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقى 2/2 تطالب برحيل بيتسو موسيماني هى آراء غير صحيحة، خاصة بعد كم الفرص التى أهدرها لاعبو الأهلى خلال اللقاء.

وتربع سيمبا التنزانى على عرش الصدارة في مجموعة الأهلي بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما احتل فيتا كلوب المركز الثانى وتراجع الأهلى للمركز الثالث بينما تذيل المريخ السودانى مجموعته.

وقال الثعلب الصغير عبر برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت إف إم، جمهور الأهلى كان هيموت من الحسرة بالأمس، فريق فى المتناول ولكن الأهلى أهدر الكثير من الفرص وفكرة أن الأهلى يهدر فرصاً فى الشوط الأول لأن هناك شوطا ثانيا أمر خاطئ، طالما أن لديك الفرصة لإنهاء المباراة خلص.

وعن والتر بواليا قال حازم إمام، ظهر متوتراً جداً كلنا بنضيع فرص، لكن حطها بين الثلاث خشبات والحارس يصدها، أما أن تسددها خارج المرمى تماماً فهذا خطأ، وأرى أن محمد شريف يستحق الفرصة، وفرحت جدا لهدف مروان محسن، يمكن حظه أن الأهلى استقبل هدفاً بعدها فلم تشعر الجماهير بقيمة هدفه.

وعن رحيل موسيمانى قال حازم إمام، موسيمانى فريقه مضيع 8 فرص محققه لو كان تم تسجيلها كان الناس قالوا إنه مدرب عالمي، فكرة تغيير المدرب بعد الخسارة ليست صحيحة، ماذا يفعل موسيمانى هل يقول لبواليا يحط الكرة جول إزاى؟.

واختتم نجم الزمالك السابق قائلا، "مباراة فيتا كلوب بالكونغو صعبة لكنها ليست مستحيلة، وحتى لو تعادل معه الأهلى ممكن يتأهل، خاصة أن فيتا كلوب سيهاجم المباراة المقبلة وسيكون هناك مساحات، وأتمنى التوفيق لكل الأندية المصرية ومفيش مستحيل طول ما أنت عندك طموح.

ويخوض الأهلى 3 مواجهات أخيرة فى دور المجموعات، حيث يخرج لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو، ثم يلتقى المريخ السودانى فى السودان، ويعود أخيراً إلى القاهرة لمواجهة سيمبا التنزانى.