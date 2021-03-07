شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى كرة السلة رجال وسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام من انتهاء مباريات الدور الأول من دورى سوبر السلة، على مستوى ترتيب الفرق من الأول إلى الثامن، نرصد ترتيب مسابقة الرجال والسيدات.

على مستوى الرجال يتصدر فريق كرة السلة بالجزيرة ترتيب فرق الدورى، بعدما جمع 8 نقاط من 4 مباريات، ويليه الزمالك بفارق نقطة وحدة، بعدما فاز فى 3 مباريات وخسر واحدة أمام الأهلى فى القمة التى جمعت الفريقين الجمعة الماضى.

وفى المركز الثالث يحل الاتحاد السكندرى برصيد 7 نقاط، ويأتى الأهلى رابعا بالفوز في مباراتين، والهزيمة في مثلها، ليجمع 6 نقاط فقط .

وفى المركز الخامس سبورتنج بنفس رصيد نقاط الأهلى ، بينما سموحة و الجيش و المصرية للاتصالات في المراكز الـ 6 و 7 ، و 8 على الترتيب .



ترتيب دورى السلة

ترتيب دورى كرة السلة سيدات

يتصدر سبورتنج ترتيب فريق دورى سوبر السيدات حتى الان ، بصيد 16 نقطة جمعها من 8 مباريات فاز فيها جميعا، ويليه الأهلى بفارق نقطة واحدة ، حيث فاز في 7 وخسر واحدة .

ويأتي الجزيرة في المركز الثالث برصيد 13 نقطة بالفوز في 5 و الهزيمة في 3، والشمس رابعا بـ 11 نقطة ، بالفوز في 3 و الخسارة في 5 ، وبنفس رصيد النقاط ياتى التامين ، و هليوبوليس، في المراكز الـ 5و الـ 6 على الترتيب .

وحل سموحة سابعا بـ 10 نقاط ، بالفوز في 2 و الهزيمة في 6 ، امام الصيد ثامنا بالفوز في مباراة واحدة ، و الهزيمة في 7 مواجهات .