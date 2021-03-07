شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: تأهل الزمالك ليس مستحيلا.. و"مش عارف ليه مفيش فار بأفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حازم إمام نجم الزمالك السابق عن حزنه على نتائج قطبا الكرة المصرية بدورى أبطال أفريقيا بالأمس، بعدما تعادل الأهلى على ملعبه 2/2 مع فيتا كلوب الكونغولي، وخسارة الزمالك فى رادس من الترجى 3/1، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بورى أبطال أفريقيا.

وقال الثعلب الصغير، فى تصريحات عبر برنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أمس كان يوما حزينا على الأهلاوية والزملكاوية، الزمالك صعّب موقفه بعد الخسارة من الترجي، ولكن التأهل ليس مستحيلاً، خاصة أنه سيخوض مباراتين على أرضه، والأهلى بالأمس أهدر 15 فرصة مثلا أو 20 وكل اللاعبين أهدروا وهذا ذكرنى بمباراة الزمالك والمولودية وإن كان الأهلى أهدر فرصا أكثر، خاصة بواليا.

وأضاف حازم إمام، معرفش ليه أفريقيا مفيهاش فار فى دور المجموعات، ركلة الجزاء المحتسبة على الأهلى غير صحيحة تماماً، وفوز المولودية على تونجيث فى السنغال قلب حسابات مجموعة الزمالك، الأهلى عنده 6 نقاط خارج ملعبه، الأمور تصعبت جداً.

وعن مباراة الزمالك والترجي قال حازم إمام، الزمالك فى الشوط الأول حوالى 65% استحواذ ودخل فيه هدفان، الهدف الأول كان بسبب اندفاع فتوح، وهذا كان سبباً فى خروجه من أجواء المباراة وحصل على إنذار أول دون داعى، وبعد الإنذار الثانى كانت المباراة انتهت فعلياً.

وعن حميد أحداد قال حازم إمام، "من وجهة نظرى حميد أحداد لا يصلح للعب كرأس حربة، هناك كرات كثيرة لا يجيد التعامل معها وهو متوتر جداً، تحتاج للاعب هادئ فى هذا المركز ليقف على الكرة ويكون محطة، وهذا المركز يحتاج إلى الثبات أيضاً بالاعتماد على لاعب محدد سواء كان يقدم مستوى جيدا أو سيئا".

واختتم باتشيكو بالتأكيد لديه أخطاء، لكن رحيله ليس أمرا صائبا، أى مدرب سيأتى بعده متى سيتعرف على الفريق فى ظل ضغط المباريات، ومن المدرب المصرى التى سيتحمل الضغوط التى يواجهها الفريق حالياً.