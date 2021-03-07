شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ "شحن بطاريات" نجومه لإحياء الأمل الأخير فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير، وأشرف قاسم المشرف على الكرة، العمل على "شحن بطاريات" نجوم الفريق ممن هبط مستواهم بشكل ملحوظ فى الفترة الحالية، من أجل انقاذ موقف الفارس الأبيض فى بطولة دورى أبطال أفريقيا خاصة بعد الخسارة من الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ستاد رادس فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وهو الأمر الذى أدى لتعقيد حسابات الزمالك فى التأهل لدور الـ 8.

وحرص الجهاز الفنى للزمالك على إعادة الثقة لنجوم الفريق، أمثال أحمد سيد زيزو الذى تراجع مستواه بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، والمغربى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما، ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح، وغيرهم من اللاعبين، بخلاف العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق ونغمة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، رغم امتلاك الزمالك عدد من المهاجمين أمثال مروان حمدى وسيف الدين الجزيرى وحسام أشرف.

ويأمل الجهاز الفنى ولجنة الكرة بنادى الزمالك، فى لم شمل الفريق فى اسرع وقت، والعمل على إعادة الثقة لنجومه، حتى يستعيد نغمة الانتصارات فى مسابقة الدورى والسعى لتوسيع فارق النقاط مع الأهلى الذى لم يخوض مؤجلاته، بالإضافة إلى التمسك بأمل التأهل لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويوجد أمام الزمالك 3 سيناريوهات حتى يتمكن من التأهل لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، بعد السقوط فى فخ الهزيمة أمام الترجى، وأصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة بـ 7 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى بـ 5 نقاط، والزمالك الثالث بنقطتين، ويقع تونجيث السنغالى فى المؤخرة بنقطة واحدة.

ويأتى السيناريو الأول، فى حال فوز الزمالك بجميع مبارياته المقبلة يحصد الفريق الأبيض 9 نقاط ويرفع رصيده للنقطة 11، ويتأهل معها مباشرة إلى ربع نهائى دورى الأبطال، والفرصة لا تزال فى يد الفريق الأبيض، خاصة أنه سيخوض مباراتين من ضمن الثلاث مباريات على أرضه بالقاهرة، وبذلك يحسم الأبيض تأهله بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

وطبقًا للسيناريو الثانى سيكون على الفريق الأبيض حصد 7 نقاط، عن طريق الفوز فى كلتا مباراتيه بالقاهرة أمام تونجيث والترجي، والتعادل الإيجابى مع المولودية بالجزائر، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، مقابل أن ينتظر خسارة مولودية الجزائر لإحدى مبارياته أمام تونجيث أو الترجى ليتجمد رصيد الفريق الجزائرى عند النقطة 9 نقاط، ولكن الفريق الأبيض سيتأهل عن طريق تفوقه فى المواجهات المباشرة.

ويأتى السيناريو الثالث فى حال فوز الزمالك إحدى مباراتيه فى القاهرة أمام الترجى أوتونجيث، وخسارة المباراة الأخرى سيحصد 3 نقاط وسيكون الفريق الأبيض مطالباً بالفوز على المولودية بالجزائر ليحصد 6 نقاط فقط ويرفع رصيده إلى النقطة 8، وهذا سيتطلب خسارة المولودية أمام الترجى أوتونجيث ليتوقف رصيده عند النقطة 8 ومعها يتأهل الزمالك بالمواجهات المباشرة أيضاً.