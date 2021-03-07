شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تكرم اسم الراحلة عبلة الكحلاوى ضمن الاحتفاليات يوم المرأة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية) برنامج يوم المرأة العالمي تحت شعار "لمسة وفاء"، ويتضمن البرنامج سلسلة لقاءات حوارية مع الكاتبة الصحفية "سماح أبو بكر" يليها يتم تكريم كل من:

ويتم على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمرأة تكريمن عدد من الشخصيات النسائية مثل ..

• السيدات العاملات بديوان عام الشباب والرياضة مواليد 1961 لبلوغهن سن المعاش هذا العام

• أمهات الإبطال الرياضيين ذوى الاحتياجات الخاصة لدعمهن نفسيا ومعنويا تقديرا لجهودهن المضاعفة للاهتمام بأبنائهن.

• عاملات النظافة بديوان عام الوزارة هذه الفئة المهشمة من الدعم والتكريم مما يؤدى إلي رفع الروح المعنوية لديهم وتشجيعهن

• بعض الشخصيات العامة ، على رأسهم أم المصريين الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمة الله عليها وتستلمها بالإنابة ابنتها دكتورة رودينا ياسين.

• علي هامش البرنامج سيتم تنظيم معرض لمسابقات فنية في مجالي رسم وتصوير فوتوغرافي لفرق الفنون التشكيلية

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي في إطار خطة القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بالمرأة المصرية وإبراز دورها وتأثيرها في المجتمع.

وذلك يوم الاثنين الموافق 8 مارس بمسرح وزارة الشباب والرياضة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة بصفة دائمة داخل ديوان عام الوزارة.