شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقترب من العودة للأهلي أمام فيتا كلوب فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود صلاح محسن، مهاجم الأهلي، لحسابات الجهاز الفني فى مباراة الإسماعيلي المقبلة فى الدوري المصري المقرر لها الأربعاء المقبل بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

وغاب صلاح محسن عن مباريات الأهلي الماضية فى الدوري وبطولة أفريقيا بسبب الإصابة فى العضلة الأمامية.

وخضع صلاح محسن لبرنامج تأهيلي خلال مدار الأيام الماضية وتماثل للشفاء من الإصابة وبات جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة محلياً وأفريقيا.

ويستعد الأهلي اليوم دون راحة لمبارة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء فى الإسكندرية ببطولة الدوري المصري.

وبعد الإسماعيلي يطير الأهلي إلى الكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الاهلي مع فيتا كلوب 2/2 أمس، السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا.

على صعيد متصل، يواجه على معلول، ظهير أيسر الفريق، شبح مواصلة الغياب عن الأهلي فى مباراة الإسماعيلي المقبلة فى بطولة الدوري لعدم اكتمال شفائه بنسبة نهائية من إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية.

ورغم أن على معلول أنهى برنامجه التأهيلي وسيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبت الجماعية في غضون أيام، إلا أن اللاعب لن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الإسماعيلي.

ويفضل الجهازان الفني والطبي للأهلي عدم التسرّع فى الدفع بالدولي التونسي أمام الاسماعيلي الأربعاء المقبل فى الدوري حتى لا تتفاقم إصابته.

ويعاني معلول من إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ بمونديال الأندية الأخير بقطر.