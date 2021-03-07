شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة: واجهنا ظروفا لم تحدث فى إنجلترا ولا أفكر فى رئاسة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على أبو جريشة، نجم الإسماعيلى السابق ورئيس اللجنة الفنية بقلعة الدراويش، أنه لا يفكر حالياً فى رئاسة النادى، وقال أبو جريشة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، لا أفكر مطلقاً فى رئاسة الاسماعيلى فى الوقت الحالي، ولا يمكننى التفكير فى هذا الأمر حالياً لست أنانياً.

وأضاف فاكهة الكرة المصرية، ما يحدث فى الاسماعيلى كل الناس تعرفه، تغيير مدربين ورحيل لاعبين لم يكن هناك أى استقرار، وجئنا قبل غلق باب القيد بفترة قليلة ودعمنا الفريق ببعض العناصر، ومن أكثر الأندية التى تعانى من الإصابات هو الإسماعيلي، عبد الرحمن من ثانى مباراة بالدورى لم يشارك وباهر أيضاً غائب منذ فترة.

واصل متحدثاً عن وضع الفريق، نمر بأصعب فترة حالياً مع سوء حظ كبير، ففى مباراة دجلة أهدرنا فرصا محققة وكذلك فى مباراة الزمالك وإنبي، مع وجود توتر بين اللاعبين هذا صعب الأمر.

واختتم أبو جريشة قائلا، لعبنا 4 مباريات فى 11 يوما هذا لم يحدث حتى فى إنجلترا، المصابون لم يستطيعوا حتى العودة للمشاركة، لعبنا مباراة يوم الخميس فى الإسكندرية وبعدها مباراتين فى السويس ثم الزمالك، انضمت مجموعة جيدة فى يناير يشاركون الآن مع الفريق، ومع عودة المصابين سيكون لدينا وفرة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط فى جدول مسابقة الدورى العام، حصدها الدراويش بعد 14 مباراة، حيث فاز الاسماعيلى فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 وتلقوا الهزيمة فى 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الاسماعيلى 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.