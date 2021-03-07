اخبار الرياضه

الامارات | تعرف إلى مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. "من العيار الثقيل"

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. "من العيار الثقيل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتركز أنظار جماهير كرة القدم على مباريات اليوم، في مختلف ملاعب العالم، ويتصدر المواجهات لقاء وأتلتيكو مدريد في (الساعة 19:15)، وقمة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في (20:30).

وتالياً مباريات اليوم بتوقيت الإمارات:

الدوري الإماراتي

عجمان - الوحدة 17:30
خورفكان - الظفرة 17:30
النصر - الشارقة 20:15

الدوري الإنجليزي
- فولهام 18:00
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 20:30
توتنهام - كريستال بالاس 23:15

الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد- ريال مدريد 19:15
ريال سوسييداد - ليفانتي 21:30


روما    - جنوى 30: 15
هيلاس فيرونا - ميلان 18:00
نابولي    - بولونيا 23:45

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا