الامارات | تعرف إلى مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. "من العيار الثقيل"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. "من العيار الثقيل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتركز أنظار جماهير كرة القدم على مباريات اليوم، في مختلف ملاعب العالم، ويتصدر المواجهات لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (الساعة 19:15)، وقمة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (20:30). وتالياً مباريات اليوم بتوقيت الإمارات: الدوري الإماراتي عجمان - الوحدة 17:30

خورفكان - الظفرة 17:30

النصر - الشارقة 20:15 الدوري الإنجليزي

ليفربول - فولهام 18:00

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 20:30

توتنهام - كريستال بالاس 23:15 الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد- ريال مدريد 19:15

ريال سوسييداد - ليفانتي 21:30 الدوري الإيطالي

روما - جنوى 30: 15

هيلاس فيرونا - ميلان 18:00

نابولي - بولونيا 23:45 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App