الامارات | بالفيديو.. مبابي يوجه رسالة تحذيرية لبرشلونة.. والمعلّق الفرنسي ينفجر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مبابي يوجه رسالة تحذيرية لبرشلونة.. والمعلّق الفرنسي ينفجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، رسالة تحذيرية إلى برشلونة قبل لقائهما المرتقب في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مواصلة تألقه، وتسجيله هدفاً ساحراً في شباك بريست (3-صفر)، السبت، في الدور 16 من كأس فرنسا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهدف الذي أظهر فيه مبابي فاصلاً مهارياً، تزامن معه السرعة ودقة التسديد بالقدم اليسرى، في وقت انفجر فيه المعلق الفرنسي لجمال الهدف.

ويلتقي باريس سان جيرمان وبرشلونة، الأربعاء المقبل، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويأمل الفريق الفرنسي التأهل، خصوصاً أنه حسم موقعة الذهاب لمصلحته بنتيجة كبيرة (4-1)، كان نصيب مبابي منها (هاتريك).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news