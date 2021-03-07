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الامارات | كهربا يتلقى صدمة جديدة تشير إلى تأزم موقفه مع الأهلي

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى لاعب الأهلي المصري محمود عبدالمنعم كهربا صدمة جديدة بعدما أعلن مدرب منتخب مصر حسام البدري مدرب منتخب مصر، استبعاد "كهربا" من معسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه يوم 20 الجاري استعدادًا لمواجهتي كينيا، وجزر القمر، بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها العام المقبل.
 
وعقب إعلان الأهلي إيقاف لاعب الزمالك السابق لمدة شهراً بسبب تجاوزه ضد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قال البدري لقناة "أون سبورت" المصرية إنه ليست لديه معلومة بتفاصيل ما بدر من كهربا، لكن يُقال إن هناك تصرفاً غير مقبول بدر منه، مشيراً إلى أنه لن ينضم إلى منتخب مصر.
 
وتابع: "لا يصح أن أقوم بضم لاعب للمنتخب معاقب من جانب ناديه، خصوصاً أن الأمر يختلف إذا كان يتعلق بالأمور الفنية بينما الجوانب السلوكية مهمة في المقام الأول

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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