الامارات | مدرب الأهلي المصري ينفعل بسبب سؤال عن بواليا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي المصري ينفعل بسبب سؤال عن بواليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، غضبه بسبب تلقيه سؤالاً حول سبب تغيير الزامبي والتر بواليا في مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.



ورد موسيماني خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم عقب المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، قائلاً: "هل فعلاً السؤال حول سبب استبدال بواليا؟ وهل السؤال من أجل خلق المشاكل، لقد تم استبداله لأنه أهدر العديد من الفرص ودخل بدلاً منه محمد شريف وأحرز هدفاً، هذا السؤال غير عادل".



وأشار المدرب الجنوب إفريقي إلى أن الأهلي المصري يجب أن يحقق الفوز في لقاء الإياب بالكونغو حتى لا يتأزم موقف الفريق في المنافسة على الوصول إلى دور الثمانية.

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