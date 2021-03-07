الامارات | أسطورة ليفربول يهدد محمد صلاح بمصير كوتينيو

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يهدد محمد صلاح بمصير كوتينيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أسطورة ليفربول السابق روبي فاولر إن "الريدز" يجب أن يبيع النجم المصري محمد صلاح فوراً في حال كان الأخير لا يشعر بالسعادة مع الفريق.

وأوضح فاولر لصحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول باع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو واستفاد من المقابل المادي بشراء الهولندي فيرغل فان دايك والبرازيلي أليسون بيكر.

وأضاف: "إذا لا يشعر صلاح بالسعادة بداعي عدم حصوله على عرض جديد من ليفربول، لذلك الكرة في ملعبه، لأن انتقالات اللاعبين في النهاية تتعلق برغبتهم".

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