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الامارات | أسطورة ليفربول يهدد محمد صلاح بمصير كوتينيو

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أسطورة ليفربول السابق روبي فاولر إن "الريدز" يجب أن يبيع النجم المصري محمد صلاح فوراً في حال كان الأخير لا يشعر بالسعادة مع الفريق.

وأوضح فاولر لصحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول باع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو واستفاد من المقابل المادي بشراء الهولندي فيرغل فان دايك والبرازيلي أليسون بيكر.

 وأضاف: "إذا لا يشعر صلاح بالسعادة بداعي عدم حصوله على عرض جديد من ليفربول، لذلك الكرة في ملعبه، لأن انتقالات اللاعبين في النهاية تتعلق برغبتهم".

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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