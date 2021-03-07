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الامارات | بالفيديو: كيف تعامل رونالدو مع قرار بيرلو بإجلاسه على مقاعد البدلاء

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف البرتغالي الأضواء في مباراة فريقه يوفنتوس مع لاتسيو في الجولة 26 من لكرة القدم التي انتهت لمصلحة "السيدة العجوز"، 3-1، على الرغم من أن المدرب أندريا بيرلو أبقاه على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 69 ليدفع به بعد ذلك بديلاً للإسباني ألفارو .

ورصدت الكاميرات رونالدو مرحاً ومتقبلاً لقرار بيرلو، وظهر إلى جانب زميله البرازيلي آرثور يضحك ويمازح قبل أن يشترك في المباراة بديلاً للإسباني موراتا.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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