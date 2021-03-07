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التشكيل المتوقع لديربي ريال مدريد أمام أتلتيكو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق أتلتيكو مدريد في الخامسة والربع مساء اليوم، جاره ريال مدريد في موقعة الديربي، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة على ملعب وانداميتروبوليتانو.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

الدفاع: ناتشو، ميندي، فاران، لوكاس فاسكيز

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس

الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فينيسيوس

تشكيل أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمي: أوبلاك

الدفاع: هيرموسو، فيليبي، سافيتش، تريبير

خط الوسط: ساؤول، كاراسكو، كوكي، لورينتي

الهجوم: جواو فيليكس، سواريز

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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