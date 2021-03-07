شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يكشف موعد إعلان الدول المستضيفة لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيعلن عن أسماء الدول المستضيفة لمجموعات دوري أبطال آسيا 2021، خلال الأسبوع المقبل.

وتقدمت أندية الهلال والأهلي والنصر والوحدة المنافسة في الدوري السعودي بطلب استضافة مباريات بدور المجموعات لدوري الأبطال، في خطابات رسمية رُفعت إلى اتحاد الكرة السعودي.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، اليوم الأحد، ينتظر اتحاد الكرة السعودي مصير طلب استضافة مباريات دوري أبطال آسيا، في خطوة تمهد لقبول استضافة المنتخب السعودي لمباريات مجموعته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

ويلعب المنتخب السعودي في مجموعة واحدة مع اليمن وفلسطين وسنغافورة وأوزبكستان، وتقام المباريات بنظام التجمع في يونيو المقبل.

وسيلتقي المنتخب السعودي، منتخب فلسطين نهاية الشهر الجاري في العاصمة الرياض، ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فيما ستكون مبارياته المتبقية بنظام التجمع، وذلك بحسب قرار الاتحاد الآسيوي الذي أعلن الأسبوع الماضي.