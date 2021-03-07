شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: الأهلي حظوظه قوية في التأهل.. ويجب مساندة بواليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واجهه سوء توفيق كبير في مباراة فيتا كلوب الكونغولي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلي تعادل مع فيتا كلوب الكونغولي، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية: «جميع لاعبي الأهلي واجههم سوء توفيق كبير، خلال مباراة فيتا كلوب»، مضيفًا: «سوء التوفيق، حرم الأهلي من تحقيق فوز كبير على الفريق الكونغولي».
وأضاف: «أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المقبلة والتأهل إلى الدور المقبل.. أداء الفريق الأهلي سيتحسن في حال وصوله إلى الدور قبل النهائي والنهائي للبطولة».
وأشار: «الكونغولي والتر بواليا مهاجم مميز ويجب على الجماهير أن تدعمه وتسانده حتى يستعيد ثقته في نفسه، مثلما حدث مع الأنجولي فلافيو الذي لم يحرز سوى هدفًا واحدًا في موسمه الأول مع الأهلي ثم أصبح بعد ذلك هدافًا للدوري».
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