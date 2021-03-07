شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: الأهلي حظوظه قوية في التأهل.. ويجب مساندة بواليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واجهه سوء توفيق كبير في مباراة فيتا كلوب الكونغولي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تعادل مع فيتا كلوب الكونغولي، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية: «جميع لاعبي الأهلي واجههم سوء توفيق كبير، خلال مباراة فيتا كلوب»، مضيفًا: «سوء التوفيق، حرم الأهلي من تحقيق فوز كبير على الفريق الكونغولي».

وأضاف: «أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المقبلة والتأهل إلى الدور المقبل.. أداء الفريق الأهلي سيتحسن في حال وصوله إلى الدور قبل النهائي والنهائي للبطولة».

وأشار: «الكونغولي والتر بواليا مهاجم مميز ويجب على الجماهير أن تدعمه وتسانده حتى يستعيد ثقته في نفسه، مثلما حدث مع الأنجولي فلافيو الذي لم يحرز سوى هدفًا واحدًا في موسمه الأول مع الأهلي ثم أصبح بعد ذلك هدافًا للدوري».