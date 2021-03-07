شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريق الكرة بنادى سموحة تدريباته على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، وذلك استعدادًا لمباراة أسوان المرتقبة، والمقرر إقامتها على يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

ويطمح «الموج الأرزق» في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من «تماسيح النيل» من أجل اقتحام المربع الذهبى بقوة والمنافسة على تحقيق مركز متقدم هذا الموسم.

ويعمل الجهاز الفني لسموحة بقيادة أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التي شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق ضياع عدة نقاط رغم عدم الخسارة في الدورى سوى مباراة واحدة فقط أمام الزمالك.

ووضع سامى برنامج تأهيلى خاص للثنائى عرفة السيد ومحمد رزق من أجل رفع معدل اللياقة البدنية تمهيدا للدفع بهما بشكل أساسى خلال المباريات القادمة في الدورى خاصة بعد ظهورهم بمستوى مرضى خلال مواجهة الجونة الأخيرة في الدورى الممتاز

وشاهد المدير الفنى لسموحة تسجيلا لمباراة أسوان وبيراميدز التي أقيمت أمس في الدورى من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق لوضع الخطة لعبور هذه المباراة خاصة في ظل الطريقة الدفاعية التي يلعب بها أسوان كافة مبارياته.

وطلب سامى من لاعبيه التركيز في الفترة الحالية وعدم الإنشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة أسوان بهدف حصد نقاطها الثلاثة لاقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق في رصيده حاليا 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأربعة مراكز الأولى في ترتيب جدول المسابقة.