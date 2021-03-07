شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تكشف «سيناريوهات» مجلس الزمالك لإنقاذ فريق الكرة (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك أنه في حالة انعقاد مستمر بعد خسارة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أمام الترجى التونسى 1-3 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا.

«المصرى اليوم» ترصد خلال التقرير التالى كل السيناريوهات التي يفكر فيها مسؤولو نادى الزمالك من أجل الخروج بفريق الكرة بنادى الزمالك من النفق المظلم بعدما بات مهددا بالخروج من بطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا حيث يملك الزمالك نقطتين، فيما يتصدر الترجى التونسى الصدارة برصيد 7 نقاط، يليه المولودية الجزائرى برصيد 5 نقاط، وفى المركز الأخير فريق تونجيث بطل السنغال برصيد نقطة واحدة.

السيناريو الأول:

أولى السيناريوهات التي يفكر فيها مجلس الزمالك هو الاستغناء عن خدمات جايمى باتشيكو المدير الفنى بعد تراجع النتائج معه، ووفقاً للمعلومات الواردة من القلعة البيضاء، فإنه تم طرح اسم المعلم حسن شحاتة ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة، ومعه مؤمن سليمان، مدرباً عاماً، أو الاستعانة بالأخير مديراً فنيا، كما تم طرح اسم أسامة نبيه، المدير الفنى الحالى لفريق زد، لكن طرح تغيير المديرالفنى يواجه رفضاً من غالبية مسؤولى النادى باعتباره غير مناسباً للفريق في هذا التوقيت حرصاَ على استقرار الفريق.

ويرى الغالبية استمرار باتشيكو ومنحه الفرصة كاملة انتظاراً لمباراتى الزمالك أمام سيراميكا يوم الخميس المقبل في بطولة الدورى الممتاز وبعدها مباراة الترجى في الجولة الرابعة لبطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا، وفى حالة الاخفاق فيها سيكون القرار إقالة باتشيكو.

السيناريو الثانى:

تم طرح اسم سامى الشيشينى المدرب العام السابق للفريق بقوة للعودة لصفوف الجهاز الفنى، ويرى مؤيدوا الشيشينى أن الفريق بحاجة إلى شخصيته القوية بين اللاعبين لزيادة الانضباط بيهم، خصوصاً بعد المشاكل العديدة التي نشبت بين أكثر من لاعب، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الشيشينى الفنية، وقدرته على قيادة الفريق بمفرده في حالة إقالة باتشيكو لأى سبب من الأسباب.

ويعتبر هذا الطرح أقوى من سابقه في ظل معرفة الشبشينى بكل ما يخص الفريق واللاعبين ونيل الشيشينى رضا الجماهير الزملكاوية ومطالبة الكثير بعودته لصفوف الفريق من جديد.

السيناريو الثالث:

بقاء الوضع كما هو عليه وعدم إجراء أي تغيرات انتظاراً لموقف الفريق النهائى في بطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا مع تطبيق غرامات مالية على اللاعبين المقصرين من أجل إعادة الانضباط لصفوف الفريق مرة أخرى.

وينتظر أن يحسم مجلس إدارة نادى الزمالك قراره النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة لرغبة اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير النادى في ضبط إيقاع فريق الكرة بنادى الزمالك بسرعة بعد ثورة الغضب الجماهيرة ضد اللجنة الثلاثية.