شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بين فيكتور فونت وخوان لابورتا في انتخابات برشلونة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت اليوم الأحد انتخابات نادي برشلونة لاختيار رئيس جديد خلفا لجوسيب ماريا بارتوميو، في ستة مقار مختلفة، 2 منها في منشآت النادي، والباقي في جيرونا وييدا وتاراجونا وتورتوسا وأندورا.

وانطلقت عملية التصويت عند التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة وستستمر حتى الساعة التاسعة مساء، ومن المتوقع أن يعرف اسم المرشح الفائز قبل منتصف الليل بحوالي نصف ساعة.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم توني فريشا وفيكتور فونت وخوان لابورتا ودعى إلى هذه الانتخابات 110 آلاف و290 عضوا، صوت منهم بالفعل عبر البريد 20 ألفا و663، وهو أمر يُفعل لأول مرة، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسينتخب الأعضاء الرئيس الثاني والأربعين في تاريخ النادي البالغ 121 عاما.

كان نادي برشلونة الإسباني أعلن أن 1900 شخصًا سيتولون تنظيم انتخابات رئيس النادي الكتالوني، المقررة الأحد المقبل، ويضم هذا الطاقم، عاملون بالنادي ومعاونون سيشرفون على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والجوانب الأمنية وتنظيم الصفوف.

وسيتلقى جميع الموظفين، الذين يعملون يوم الأحد، تأهيل من خلال محاضرت عن بعد، يتلقون فيها جميع التعليمات لتنفيذ الأدوار والمهام المعينة بشكل مناسب.

ونظرا للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، لن يتم إجراء محاكاة قبل يوم من الموعد الانتخابي كما هو معتاد.