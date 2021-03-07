شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الدربيات: مانشستر يونايتد في مواجهة سيتي.. ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على جاره اللدود أتلتيكو في ديربي مدريد على ملعب وانداميتروبوليتانو في المباراة التي تنطلق في الخامسة والربع مساء اليوم الأحد 7-3-2021، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم لاليجا في موسمها الحالي.

يدخل ريال مدريد اللقاء تحت قيادة مديره الفني زين الدين زيدان بهدف حصد نقاط المباراة في محاولة لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني حيث يحتل الملكي المركز الثاني برصيد 53 نقطة متساويا مع برشلونة في نفس الرصيد خلف أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 58 نقطة والذي بدوره يتطلع للفوز والابتعاد بالصدارة.

وفي يوم الدربيات الساخنة حول العالم يقام ديربي لا يقل سخونة عن ديربي مدريد حيث يقام ديربي مدينة مانشستر على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج عندما يستضيف مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد في المباراة التي تنطلق في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويقام ديربي مانشستر بنفس الحسابات الفنية لديربي مدريد تقريبا، حيث يدخل مانشستر يوناتيد متطلعًا لحصد نقاط المباراة لمحاولة اللحاق بجاره مانشستر سيتي الذي يحلق وحيدا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والذي يعيش أفضل فتراته الفنية بالفوز في 16 مباراة متتالية في الدوري.

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بفارق 14 نقطة عن نادي مانشستر يونايتد الذي فقد وصافة الجدول أمس بعدما وصل ليستر سيتي للنقطة 53 من 28 مباراة، فيما نزل يونايتد للمركز الثالث برصيد 51 نقطة من 27 مباراة ويستعيد المركز الثاني في حالة الفوز اليوم.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو 7/3 والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين

موعد لقاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 7/3 والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين