شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يسابق الزمن لتجهيز محمد حسن لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمد حسن لاعب وسط النادي الإسماعيلي إلى جلسات علاجية مكثفة خلال اليوم بعد إصابته مؤخرا بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي فاز بها الأبيض بهدفين لهدف على استاد الإسماعيلية الدولي.

وفضل الجهاز الفني عدم المغامرة باللاعب خلال مواجهة وادي دجلة الجمعة الماضية، مع إبقائه على مقاعد البدلاء حتى يكون جاهزا لمواجهة الأهلي المرتقبة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

وكان دراجان يوفيتش، المدير الفني لفريق الإسماعيلي قال إن فريقه سيقدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات المؤجلة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وأضاف يوفيتش خلال تصريحاته الذي نشرها موقع الإسماعيلي الرسمي، إن النادي الإسماعيلي يصادفه سوء الحظ غير طبيعي خلال المباريات الماضية، خاصة وأن الفريق يقدم مستوى فني داخل المستطيل الأخضر ولكن الأمور تسير عكس ما نقدمه سواء في التدريبات أو خلال مجريات اللقاء.

وأكد أن لقاء الأهلي القادم صعب ولكن علينا أن نتلحى بالقوة الفنية والبدنية داخل المستطيل الأخضر حتى نتمكن من تقديم مستوى فني جيد يرضى طموح جماهير الدورايش الحزينة لما يمر به النادي خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن لقاء الأهلي ضد الإسماعيلي مقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 مارس عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي.