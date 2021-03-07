شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه دون راحة استعدادًا لمباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول للنادي الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان الأهلي قد تعادل مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرض استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي صفحة مباراة فيتا كلوب وبدأ الاستعداد لمباراة الإسماعيلي الهامة.