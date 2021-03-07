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الأهلي يؤدي مرانه دون راحة استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول للنادي الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الممتاز لكرة القدم.

وكان الأهلي قد تعادل مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرض استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي صفحة مباراة فيتا كلوب وبدأ الاستعداد لمباراة الإسماعيلي الهامة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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