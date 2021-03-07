شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش: الإسماعيلي سيواجه الأهلي من أجل الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دراجان يوفيتش، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إن فريقه سيقدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات المؤجلة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، وسيلعب من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه داخل جدول مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف يوفيتش خلال تصريحاته الذي نشرها موقع الإسماعيلي الرسمي، إن النادي الإسماعيلي يصادفه سوء الحظ غير طبيعي خلال المباريات الماضية، خاصة وأن الفريق يقدم مستوى فني داخل المستطيل الأخضر ولكن الأمور تسير عكس ما نقدمه سواء في التدريبات أو خلال مجريات اللقاء.

وأكد أن لقاء الأهلي القادم صعب ولكن علينا أن نتلحى بالقوة الفنية والبدنية داخل المستطيل الأخضر حتى نتمكن من تقديم مستوى فني جيد يرضى طموح جماهير الإسماعيلي الحزينة لما يمر به النادي خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن لقاء الأهلي ضد الإسماعيلي مقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 مارس عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي.