شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع ضد فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي ليفربول الإنجليزي بنظيره فولهام اليوم الأحد 7-3-2021، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ويتواجه الفريقان على ملعب أنفليد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت 1، وبين سبورت 2.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل بينهما (1-1).

ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز الـ 18 برصيد 23 نقطة.

ويقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في المباراة ضد فولهام الإنجليزي، ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فيليبس – أرنولد - آندي روبيرتسون - فابينيو

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - جيني فينالدوم - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا