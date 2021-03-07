شوبير يكشف: مصير باتشيكو مع الزمالك بعد ثلاثية الترجي.. وماذا فعل الحكم رضوان جيد بعد تعادل الأهلي وفيتا كلوب؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو مع الزمالك، عقب خسارة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة الالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد، إنه ظهر بوضوح وجود مشكلة بين باتشيكو، وحارس الفريق الأبيض محمد أبو جبل، بعد تواجد الأخير على دكة البدلاء في لقاء الترجي.

وأضاف الإعلامي أنه "كان من الأفضل الدفع بالحارس محمد أبو جبل بالتشكيل الأساسي لأنه أجهز من محمود عبدالرحيم جنش، الحارس الذي تولى الدفاع عن العرين الأبيض بشكل أساسي في لقاء أمس"، مشيراً إلى أن هذا لا يعني أن النتيجة كانت ستتغير بعد خسارة الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد أن الزمالك يعاني على المستوى الهجومي، بعد رحيل مهاجمه الأساسي مصطفى محمد، لافتاً إلى أن البدائل التي تم التعاقد معها لم تكن على نفس المستوى، بجانب رحيل عمر السعيد المتألق مع الجونة حالياً، والتعاقد مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، والذي لا يحق له اللعب في أفريقيا.

ونوه حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى أن المغربي حميد أحداد "غير موفق مع الزمالك، رغم أنه تألق مع الرجاء المغربي، خلال فترة إعارته الموسم الماضي، ورغم ذلك أصر باتشيكو على الدفع به بشكل أساسي في مباراة صعبة.

وعن مصير رحيل باتشيكو، قال شوبير إن المدير الفني البرتغالي لن يرحل عن الزمالك، لافتاً إلى أن الجهاز المعاون له سيشهد تغييرات في الفترة المقبلة.

وعن طرد أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك خلال مباراة أمس، قال شوبير: أحمد فتوح منح الفرصة للحكم لطرده، نظراً لأنه ذهب للحصول على الكرة بعد إحرازه الهدف الأول وحصل على إنذار مجاني، قبل أن يتحصل على إنذار ثاني ويطرد ليصعب الأمور على فريقه، معقباً: "فتوح أراد الحصول على لقطة بعد إحراز الهدف ودفع هو وفريقه الثمن".

وأضاف شوبير أن المغربي أشرف بن شرقي خرج غاضباً بالدقيقة 90، والفريق مهزوم بالثلاثة وهو أمر غريب، مضيفاً أن الأغرب هو

"ماذا سيفعل أسامة فيصل في 3 دقائق؟".

كما فجر شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، عن الحكم المغربي رضوان جيد، الذي قاد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، والتي أقيمت مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة ذاتها من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في مباراة شهدت تعادل الفريق الكونغولي من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة السابق إن الحكم رضوان جيد "اعتذر للاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة فيتا كلوب، بسبب ركلة الجزاء غير الصحيحة التي احتسبها".

وأوضح الإعلامي أن أحد الأشخاص تطوّع وجعل الحكم المغربي يرى ركلة الجزاء التي احتسبها، وكانت خاطئة تماماً، حيث لم يرتكب عمرو السولية أي خطأ اتجاه لاعب فيتا كلوب، لذا تقدّم رضوان جيد بالاعتذار للاعبي الأهلي.

وأشار شوبير إلى أن ركلة الجزاء كانت وهمية، ولا تُحتسب على الإطلاق، وحتى إن رأى الحكم مخالفة، كانت من خارج المنطقة، مشيرا إلى أن الكرة ليس بها أي خطأ من الأساس.