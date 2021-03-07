أبرزها قمة مانشستر وديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الأحد، عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات العالمية، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بجانب قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في "الليجا" الإسبانية.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي الممتاز

وست بورميتش ألبيون x نيو كاسل يونايتد

تقام المباراة في الثانية ظهراً، وتنقل عبر قناة bein sports Premium 1.

ليفربول x فولهام

تقام المباراة في الرابعة عصراً، وتنقل عبر قناة bein sports Premium 1.

مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد

تقام المباراة في السادسة والنصف مساءاً، وتنقل عبر قناة bein sports Premium 1.

توتنهام x كريستال بالاس

تقام المباراة في التاسعة والربع مساءاً، وتنقل عبر قناة bein sports Premium 1.

الدوري الإسباني

هويسكا x سيلتا فيجو

تقام المباراة في الثالثة عصراً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

أتليتكو مدريد x ريال مدريد

تقام المباراة في الخامسة والربع مساءاً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

ريال سوسييداد x ليفانتي

تقام المباراة في السابعة والنصف مساءاً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

أتليتك بلباو x غرناطة

تقام المباراة في العاشرة مساءاً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا x ميلان

تقام المباراة في الرابعة عصراً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

نابولي x بولونيا

تقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساءاً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.