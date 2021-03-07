شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: عدم ثبات الخط الهجومى سبب تراجع الأهلى فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، أن عدم ثبات الخط الهجومى هو السبب الرئيسى فى تراجع نتائج النادى الأهلى فى أفريقيا، وآخرها التعادل أمام فيتا كلوب الكونغولى بنتيجة 2 / 2 فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

وقال ريان فى تصريح لـ الخليج 365، إن الخط الأمامى فى الأهلى لم يشهد استقرارا، مؤكدا أن ذلك خلق نوعا كبيرا من التذبذب، وعلى المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تثبيت التشكيل فى الهجوم من أجل عودة الاستقرار مجددا فى القلعة الحمراء .

ونصح ريان موسيمانى بضرورة تثبيت الخط الأمامى من أجل تركيز اللاعبين، مؤكدا أن ذلك سيصنع الفارق بشكل كبير مع النادى الأهلى.

ويخوض الأهلى 3 مواجهات أخيرة فى دور المجموعات، حيث يخرج لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو، ثم يلتقى المريخ السودانى فى السودان، ويعود أخيراً إلى القاهرة لمواجهة سيمبا التنزانى.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى ملف مباراة فيتا كلوب الكونغولى التى أقيمت أمس، السبت، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وبدأ الجهاز التفكير فى مباراة الإسماعيلى القوية المقرر لها 10 مارس الجارى بالإسكندرية والتى ستكون أخر بروفة للأهلى قبل السفر إلى الكونغو من أجل مواجهة فيتا كلوب فى الجولة الرابعة لدور المجموعات، ويرغب الأهلى فى تجهيز اللاعبين جيداً لمواجهة الأسماعيلى ومن بعدها رحلة الكونغو الهامة.

كما تتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى لإراحة الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق وعدم الدفع به أساسياً فى مباراة الإسماعيلى المقبلة فى الدروى بسبب إهداره الكثير من الفرص السهلة خلال الفترة الماضية وأخرها مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.