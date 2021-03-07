شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لـ"أون سبورت": عقوبة بن شرقي بداية التصحيح وأثق بتأهل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض سقط في الهزيمة بثلاثية أمام الترجي في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد رادس مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات، بسبب غياب التركيز قبل بداية اللقاء وأن جايمي باتشيكو مدرب الفريق يتحمل جزءاً من المسئولية بالإضافة إلى مسئولية اللاعبين.

وتربع الترجي التونسي على عرش مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد ثلاثيته في شباك القلعة البيضاء، برصيد 7 نقاط، بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الجميع يتحمل المسئولية في حالة الهزيمة جزء على اللاعبين وجزء على المدرب، الوضع السئ فتح الباب للكثير من الكلام، وبن شرقي كرر انفعاله أكثر من مرة بعد التغيير، وهناك بعض التسيب في الملعب، ولا يوجد قائد قادر على جمع اللاعبين داخل الملعب، وطارق حامد لا يمكنه القيام بالمسئولية وحده.

وأضاف: من قبل زيزو وعاشور كرروا حركة بن شرقي عند التغيير ويجب أن يكون هناك عقوبة، وتوقيع العقوبة على بن شرقي هو بداية التصحيح، والزمالك منح الترجي الفرصة لتسجيل الأهداف بطريقة واحدة، وهذا يدل على غياب التركيز من قبل اللقاء.

وعن رأيه في تشكيل الزمالك قال محمد صلاح: التشكيل قد يكون هو المتاح بالنسبة للمدرب، ولكن الأخطاء كانت من اللاعبين، ولم أؤيد بدء حميد أحداد، وفتوح كان يجب تغييره بعد الإنذار الأول، لو طلعته ونزلت عبد الله جمعة لما كنت لعبت بنقص عددي، وهذا شغل مدرب.

وتابع: أوناجم وسيسية كانا أفضل من حميد أحداد، واللاعب لم يقدم ما عليه تجاه النادي حتى الآن، وموضوع مصطفى محمد اتقفل ويجب أن يكون هناك بديل، والزمالك الآن يمتلك لاعبين بمقدرتهم تنفيذ أي شئ يطلبه المدرب، وأتمنى من الجماهير أن تقف إلى جانب اللاعبين ولم الشمل الأن أفضل من التغيير، وأثق أن الزمالك قادر على الفوز في الثلاث مباريات المقبلة والتأهل.

واختتم: إذا كان ساسي لا يرغب في التجديد فعليه أن يكون لديه الجرأة في الإفصاح عن الأمر، وإذا كان الأمر متعلق بالماديات فأنت خارج النادي من الآن، وإذا كنت مش هتضحي خلاص لا تخلق بلبلة في الفريق.