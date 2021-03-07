شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مروان محسن ما زال يستحق فرصة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مروان محسن، لاعب النادي الأهلي، لا يزال يستحق الفرصة الثانية فى القلعة الحمراء، على الرغم من غيابه كثيرا عن تسجيل الأهداف، إلا أنه يستطيع أن يسجل أهدافا فى أوقات صعبة، ليؤكد أن لديه موهبة ولكنها لم تظهر بكامل قوتها مع الأهلي، فى ظل الضغط الجماهيرى الذى يعانى منه اللاعب.

ونجح مروان محسن فى كسب قلوب الأهلاوية فى ظل تسجيله الهدف الثانى للأهلى فى مرمى فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، على الرغم من خروج المباراة بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2 /2 وصعوبة مهمة الفريق الأحمر فى المجموعة.

كما يبدو أن اقتراب أحمد ياسر ريان من العودة للأهلى يهدد بقاء مروان محسن في هجوم الأهلي للموسم الجديد، خاصة أن الأخير استنزف كل الفرص، ويتعرض لحملة هجوم ضارية من جماهير الأهلي مع كل مشاركة أو فرصة يحصل عليها ويبددها، إلا أنه يسعى إلى كسب الثقة خلال المرحلة المقبلة وسط تحدى قوى.

وفتح مسئولو الأحمر خطوط اتصال مع أحمد ياسر ريان خلال الأيام الماضية أبدوا فيها إعجابهم بالمستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب مع سيراميكا، خصوصا بعد تسجيله 7 أهداف في جميع المسابقات واحتلاله وصافة هدافى الدوري المصري.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب مروان محسن فى الصور التالية :