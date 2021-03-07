شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يعلن انتقال محمود البدرى إلى ليو اف سى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، انتقال محمود إبراهيم البدرى لاعب فريق الإنتاج الحربى، إلى فريق ليو اف سى الإماراتى، في صفقة انتقال حر لينضم للفريق الإماراتى خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحضرى عبر موقع التغريدات تويتر، صورة للاعب، وعلق عليها :" أعلن نادى ليوا أف سى الإماراتى تعاقده رسميا مع المدافع محمود ابراهيم البدرى بعد رحيله عن الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف، وتم التوقيع فى حضور مالك النادي والمدير التنفيذى إبراهيم سليم.

كان عصام الحضرى قد قضى فترة معايشة فى نادى الشارقة بالإمارات، لمدة 3 أيام برفقة فكرى صالح مدرب حراس المرمى، للحصول على المزيد من الخبرات فى عالم تدريب الحراس .