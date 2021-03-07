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شكرا لقرائتكم خبر عن خروج هتلر لاعب يد الزمالك من المستشفى غدا بعد إجراء الجراحة.. ويعود الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف حسين زكى، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن خروج محمد رمضان "هتلر" لاعب الفريق من أحد مستشفيات الإمارات غدا الاثنين بعد إجراء جراحة ناجحة فى العضلة الصدرية .
وقال زكى فى تصريح لـ الخليج 365، إن اللاعب سيعود إلى القاهرة صباح الخميس المقبل قادماً من الإمارات، حيث أجرى جراحة صباح اليوم، ويتواجد المدير الفنى للفريق الأبيض مع اللاعب فى الإمارات لتقديم كل سبل المساعدة والوقوف بجواره .
واستقبلت الجالية المصرية من مشجعى كرة اليد فى الإمارات اللاعب والمدير الفنى بالورود فور وصولهم قبل إجراء الجراحة .
هتلر
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وخضع هتلر إلى بعض الفحوصات الطبية الأخيرة فى إحدى المستشفيات بالإمارات قبل إجراء العملية، حيث سافر اللاعب الجمعة إلى دولة الإمارات، برفقة الثنائي حسين زكي المدير الفنى والدكتور عمرو علي رئيس للجهاز الطبي بالفريق.
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، وافقت على تحمل تكاليف العملية الجراحية الدقيقة والتأهيل، بعد إصابة هتلر ليوجه اللاعب الشكر لمجلس الإدارة على دعمه وتحمل تكاليف العملية.
كان هتلر تعرض لإصابة صعبة خلال مشاركته بلقاء الزمالك وطلائع الجيش بدوري كرة اليد، عقب التحام بسيط خلال المباراة وهى قطع في العضلة الصدرية، مما استلزم ضرورة سفره لخارج مصر، بعدما أكد لاعب الزمالك في تصريحات عقب تعرضه للإصابة، عدم وجود طبيب متخصص في مصر لإجراء مثل تلك العمليات الجراحية، لذلك سفر هتلر إلى الإمارات لإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت ممكن، ثم سيغيب عن الملاعب لفترة 3 أشهر للعلاج والتأهيل.