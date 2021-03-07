شكرا لقرائتكم خبر عن خروج هتلر لاعب يد الزمالك من المستشفى غدا بعد إجراء الجراحة.. ويعود الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين زكى، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن خروج محمد رمضان "هتلر" لاعب الفريق من أحد مستشفيات الإمارات غدا الاثنين بعد إجراء جراحة ناجحة فى العضلة الصدرية .

وقال زكى فى تصريح لـ الخليج 365، إن اللاعب سيعود إلى القاهرة صباح الخميس المقبل قادماً من الإمارات، حيث أجرى جراحة صباح اليوم، ويتواجد المدير الفنى للفريق الأبيض مع اللاعب فى الإمارات لتقديم كل سبل المساعدة والوقوف بجواره .

واستقبلت الجالية المصرية من مشجعى كرة اليد فى الإمارات اللاعب والمدير الفنى بالورود فور وصولهم قبل إجراء الجراحة .



هتلر



هتلر 2

وخضع هتلر إلى بعض الفحوصات الطبية الأخيرة فى إحدى المستشفيات بالإمارات قبل إجراء العملية، حيث سافر اللاعب الجمعة إلى دولة الإمارات، برفقة الثنائي حسين زكي المدير الفنى والدكتور عمرو علي رئيس للجهاز الطبي بالفريق.