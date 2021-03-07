شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات لتأهل الزمالك من دور المجموعات بعد ثلاثية الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق الزمالك في حسبة معقده بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد تراجع نتائج الفريق الأبيض في أول ثلاث مباريات خلال ذلك الدور، والذي بدأه أبناء ميت عقبة، بالتعادل سلبياً مع مولودية الجزائر في القاهرة، ثم التعادل سلبياً مع تونجيث السنغالي في السنغال، قبل أن يخسر الأبيض بثلاثية مقابل هدف في استاد رادس بتونس.

ترتيب مجموعة الزمالك

تربع الترجي التونسي على عرش مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد ثلاثيته في شباك القلعة البيضاء، برصيد 7 نقاط، بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1ـ الترجي التونسي: 7 نقاط

2ـ مولودية الجزائر: 5 نقاط

3ـ الزمالك: نقطتين

4ـ تونجيث: نقطة واحدة

فرص تأهل الزمالك من دور المجموعات 1ـ سيناريو سعيد.. الفوز بجميع المباريات

في حالة فوز الزمالك بجميع مبارياته المقبلة يحصد الفريق الأبيض 9 نقاط ويرفع رصيده إلى النقطة 11، ويتأهل معها مباشرة إلى ربع نهائي دوري الأبطال، والفرصة لا تزال في يد الفريق الأبيض، خاصة أنه سيخوض مباراتين من ضمن الثلاث مباريات على أرضه بالقاهرة، وبذلك يحسم الأبيض تأهله بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

2ـ التأهل عند 9 نقاط بشرطين

طبقً لهذا السيناريو سيكون على الفريق الأبيض حصد 7 نقاط، عن طريق الفوز في كلتا مباراتيه بالقاهرة أمام تونجيث والترجي، والتعادل الإيجابي مع المولودية بالجزائر، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، مقابل أن ينتظر خسارة مولودية الجزائر لإحدى مبارياته أمام تونجيث أو الترجي ليتجمد رصيد الفريق الجزائري عند النقطة 9 نقاط، ولكن الفريق الأبيض سيتأهل عن طريق تفوقه في المواجهات المباشرة.

3ـ التأهل عند 8 نقاط بشرطين

في حالة فوز الزمالك إحدى مباراتيه في القاهرة أمام الترجي أوتونجيث، وخسارة المباراة الأخرى سيحصد 3 نقاط وسيكون الفريق الأبيض مطالباً بالفوز على المولودية بالجزائر ليحصد 6 نقاط فقط ويرفع رصيده إلى النقطة 8، وهذا سيتطلب خسارة المولودية أمام الترجي أوتونجيث ليتوقف رصيده عند النقطة 8 ومعها يتأهل الزمالك بالمواجهات المباشرة أيضاً.