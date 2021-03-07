شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. إيقاف محمد صبرى سنة بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وروى محمد صبرى لاعب الزمالك السابق، كواليس تعرضه للإيقاف لمدة سنة عقب مباراة الانسحاب الشهيرة، التى رفض الزمالك استكمالها أمام الأهلى يوم 9 أبريل 1999، مؤكدًا إنه لم يقدم 50% من إمكانياته مع الفارس الأبيض.

وقال محمد صبرى فى تصريحات تليفزيونية سابقة: "اتوقفت ظلم ولم أحرض اللاعبين على الانسحاب في مباراة الأهلى والزمالك، وكابتن فاروق جعفر هو من طلب الانسحاب بعد طرد أيمن عبد العزيز في أول 4 دقائق من المباراة".

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن كمال درويش طلب عدم الانسحاب واستكمال المباراة، فطلبت التغيير لأننى لن أكمل المباراة بعد هذه الأحداث، مؤكدا أن طرد أيمن عبد العزيز كان صحيحًا وفقا للقانون ولكن هناك روح القانون خصوصًا أنها في وسط الملعب وأول 4 دقائق.

وأضاف محمد صبرى، أن مسئولي الزمالك أبلغونه قبل فترة من المباراة أن هناك حملة مدبرة من اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر ضده، وتركت التحقيق في اتحاد الكرة بعد 5 ساعات من الأسئلة "زهقت ومشيت وقولتلهم عاوزين توقفونى أوقفونى" فخرج قرار إيقافى سنة محليًا فقط، وخضت مباراة العودة أمام النجم الساحلى في أفريقيا.