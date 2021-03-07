شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة اليمنى" صداع فى رأس حسام البدرى قبل إعلان قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، عن حلول لأزمة النقص العددى للاعبى الجبهة اليمنى، وذلك قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويعانى المنتخب من قلة اللاعبين فى الجبهة اليمنى ويبحث الجهاز الفنى عن لاعبين بالدورى المصرى يجيدون اللعب فى هذه الجبهة، واستقر البدرى على ضم محمد هانى لاعب الأهلى وأحمد توفيق لاعب بيراميدز ويفاضل الجهاز الفنى بين أكثر من اسم لتدعيم هذه الجبهة واقترب رجب بكار لاعب سيراميكا من الانضمام لتدعيم هذه الجبهة خاصة من الناحية الدفاعية.

على صعيد متصل، يُعلن حسام البدرى ، خلال الساعات المقبلة، أسماء اللاعبين المحترفين المقرر استدعائهم لمباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 ، حيث تنص اللوائح علي ارسال المنتخبات أستدعاءات للاعبين قبل المعسكر بأسبوعين.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومحمود تريزيجيه نجم استون فيلا ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودى وأحمد حسن كوكا لاعب اوليمبياكوس اليوناني ومصطفي محمد مهاجم جالاتا سراي التركي.

وقرر الجهاز الإدارى لمنتخب مصر الأول تعديل موعد السفر إلى كينيا لـ23 مارس الجارى بدلا من 22 من نفس الشهر، بسبب مواعيد وصول المحترفين إلى مصر.

وحدد جهاز المنتخب، فى وقت سابق، 22 مارس الجارى موعداً للسفر إلى العاصمة الكينية نيروبى، على متن طائرة خاصة، قبل تعديل الموعد إلى 23 من نفس الشهر، بسبب مواعيد وصول المحترفين إلى القاهرة.

فى السياق ذاته، بدأ الجهاز الإدارى لمنتخب مصر، فى استخراج تأشيرات لسبعة حراس مرمى قبل رحلة كينيا وتحديدا العاصمة نيروبى المقرر لها يوم 22 مارس الجارى، وكشف مسؤولو منتخب مصر أنه سيتم استخراج تأشيرات لـ7 حراس مرمى على أن يتم اصطحاب 3 حراس فقط إلى كينيا والحراس السبعة هم محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد بسام وعمر رضوان والهانى سليمان وعامر عامر، وذلك تحسبا لأى ظروف طارئة أو إصابات قبل السفر.

ويتطرق البدرى للحديث عن اختياراته الفنية للمباراتين وبرنامج الاعداد وأهدافه من مواجهة كينيا وجزر القمر، كما سيتحدث عن خطة المنتخب للمرحلة المقبل.