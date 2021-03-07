شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي الشحات: الأهلي قادر على التأهل من دور المجموعات وبواليا زي فلافيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي السابق، أن سوء الحظ كان سبباً في سقوط النادي الأهلي بفخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال إكرامي، في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": للأسف الأهلي كان سيء الحظ في مباراة الأمس، ولو كان هناك 1% من التوفيق للاعبين كنا أحرزنا 4 أو 5 أهداف، ولم يكن هناك أي توفيق في كامل الخطوط، لا يمكن القول بأن بواليا ليس في مستوى الأهلي، هو لاعب جيد ولكنه غير موفق ويواجه سوء حظ ولو بيسجل الفرص التى أهدرها كان زمانه هداف الدوري.

وعن تقييمه لوالتر بواليا مهاجم الأهلي قال إكرامي: بواليا لديه شئ من الرهبة بالنسبة لتواجده في الأهلي، وفلافيو استمر موسم كامل بدون أهداف باستثناء هدف في المحلة، والسنة التالية كان الهداف وأرى أن بواليا خامة طيبة ويجب الصبر عليه، واذا فتحت معاه هيستمر على طول.

أضاف: الأهلي سيمر من دور المجموعات والأمور ليست صعبة مع الثلاث فرق وببعض من الجدية والروح القتالية قادرين على الفوز بالثلاث مباريات، ولا أريد من الجماهير أن تشعر بالقلق، دور المجموعات يخالف تماماً عن الأدوار النهائية لأن به فرصة للتعديل أو التعويض، وأداء الأهلي في الأدوار المقبلة سيختلف تماماً.