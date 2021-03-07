شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي الشحات: منتخب مصر مش حضانة ولجان إلكترونية تهاجم شريف ورمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إكرامى الشحات، نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر، أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى يجب أن يكون على درجة من الوعى فى اختياراته الفنية للمنتخب الوطنى خلال معسكر مارس الجارى، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال إكرامى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، هناك الكثير من الحراس المميزين فى الدورى حالياً ولكن نحتاج إلى أشخاص لديهم وعى لاختيار الحراس الأنسب، وأبو جبل لا يشارك منذ 3 مباريات واللعب هو الأساس فى الاختيار للمنتخب، وأرى الشناوى وأبو جبل أقرب ثنائى للمنتخب، لكن فكرة أخذ حارس ثالث صغير فى السن ليتعلم "إحنا مش فى حضانة" هذا منتخب مصر.

وأضاف إكرامي، فى بطولة أفريقيا الماضية كان الشناوى وشريف والحضري، وبعد إصابة حارسين أكمل عصام الحضرى البطولة، لا أحد يعرف ماذا سيحدث وهذا المنتخب ومسئولية كبيرة ويدب أن يتم الاختيار بوعى ومش يقعدوا يفتوا.

وعن انضمام شريف إكرامى حارس بيراميدز للمنتخب قال إكرامى، شريف إكرامى يستحق الانضمام لمنتخب مصر، وبداية بيراميدز فى الدورى خسروا من الاتحاد بضربة حظ وتعادل بعد ذلك فى 8 مباريات، وتعادل مع الإسماعيلى والأهلى والزمالك ووادى دجلة بضربة حظ، ولكن الفترة الماضية الأمور بدأت تسير بشكل جيد.

وأضاف وحش أفريقيا، "لا أتابع المواقع ولا أعرف ما يتم كتابته ولكن الضغوط على رمضان وشريف قوية، سواء قدموا أداء جيدا أم سيئا، وهى لجان إلكترونية موجهة وأعلم من يحرضها على مهاجمة شريف ورمضان، وهذا لا يخفى على أحد، وهناك نوع من التصيد ضد شريف ورمضان، وهما ولادى وأنا متضايق عشانهم مش هحب أكثر من أولادي، ولا نتحدث فى هذا الموضوع مطلقاً".

واختتم إكرامى قائلا، "أتمنى أن يعود رمضان صبحى إلى الاحتراف خارج مصر من جديد".