شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُحيل بواليا للدكة فى الأهلي بسبب "فرص فيتا كلوب الضائعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية في الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لإراحة الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق وعدم الدفع به أساسياً في مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدروي بسبب إهداره الكثير من الفرص السهلة خلال الفترة الماضية وأخرها مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

ويرى موسيماني المدير الفني للأهلي، أن والتر بواليا لاعب مجتهد لكنه يعاني من سوء حظ واضح وأن مشاركته بشكل مُتتال تُزيد الضغط عليه في ظل عدم تسجيله للأهداف وإهداره للفرص السهلة لذ لابد من إراحته وعدم الدفع به في بعض المباريات.

وتعادل الأهلي أمس السبت، مع فيتا كلوب بهدفين لمثلهما باستاد لقاهرة في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

وأهدر بواليا عدة فرص مُحققة في مبارة الأمس أمام فيتا كلوب بالشكل الذي أثار غضب الجماهير والخبراء.

واستقر المدير الفني للأهلي على عدم الإستعانة باللاعب الكونغولي في مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويسافر الأهلي يوم 12 أو 13 مارس الجاري للكونغو لمواجهة فيا كلوب في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل، أكد بيتسو موسيماني، أن ما حدث من فريقه في مباراته ضد فيتا كلوب ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عبارة عن دراما، ولم ير في عمره مباراة كهذه المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم، ولابد من تقبل ذلك.

وقال إن المباراة كانت سريعة في أحداثها، وكنا نسأل أنفسنا كم فرصة كانت متاحة التسجيل أهداف، ولكن ذلك جزء من كرة القدم وشىء محزن.

وأضاف: ليست لدينا فرص سوى الفوز على في فيتا كلوب في الكونغو؛ لأننا وضعنا أنفسنا في موقف صعب واثق في فريقي وعلينا الانتظار لمعرفة نهاية دور المجموعات.

وتابع: أنه لا يلعب بوالتر بواليا طول الوقت، وآخر مرة لعبنا بمحمد شريف، ولم يسجل أهدافا، ومن السهل أن نتحدث عن بواليا، ولكن لا نرغب في خسارته، رافضا الحديث عن التحكيم، ولم نخسر بسبب الحكم ولكن بسبب إضاعة الفرص.

واختتم أنه يدعم اللاعبين؛ لأنهم من حققوا الثلاثية والأداء كان جيد، ولكن لم تستغل الفرص ولدينا ثلاث مباريات آخرين، ولكن الوضع أصبح صعبا.